BPOL NRW: Wiederholungstäter - Bundespolizei fasst Ladendieb im Hauptbahnhof Köln

Am gestrigen Mittwoch, den 21. Mai 2025, konnten Bundespolizisten einen Mann nach begangenem Ladendiebstahl vorläufig festnehmen. Nach Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser bereits einige Tage zuvor im gleichen Geschäft geklaut hatte.

Gegen 15:35 Uhr betrat ein Mann das Bekleidungsgeschäft im Kölner Hauptbahnhof, ergriff dort zielstrebig zwei BHs und verließ innerhalb von wenigen Sekunden das Geschäft. Aufmerksame Reisende beobachteten die Tat und informierten unmittelbar die Bundespolizei. Die Beamten konnten den Ladendieb noch im Nahbereich stellen und festnehmen. Durch weitere Ermittlungen konnte dem 50-Jährigen zudem ein weiterer Diebstahl vor fünf Tagen in der gleichen Filiale zugeordnet werden. Die Schadenshöhe beläuft sich somit auf insgesamt 196,00 Euro. In der Vergangenheit war der deutsche Staatsangehörige wiederholt wegen diverser Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten. Er muss sich nun vor einem Haftrichter für seine Taten verantworten.

