Klein Nordende (ots) - Die Kriminalpolizei in Pinneberg bittet um Mithilfe bei der Aufklärung des versuchten Diebstahls eines Wohnmobils in der Bürgermeister-Diercks-Straße. Am Donnerstag (19.09.2024) bemerkte ein Geschädigter die heruntergefahrenen Fensterscheiben seines Fahrzeuges und nahm Kontakt zur Polizei ...

mehr