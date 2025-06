Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am 20.06.2025, gegen 14:30 Uhr, befährt eine 32-jährige Wittenerin mit ihrem E-Bike die Straße Am Werde in Fahrtrichtung Brockenberg Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Sie wird leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

