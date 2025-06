Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wetter (ots)

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Wetter am 19. Juni 2025 um 14:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mit seinem Motorrad der Marke Honda von der Friedrichstraße kommend in den Kreisverkehr der Kaiserstraße ein. Zeitgleich beabsichtigte eine 44-jähriger aus Wetter mit ihrem PKW der Marke Renault ebenfalls in den Kreisverkehr einzufahren. Dabei über sie den Kradfahrer, welcher sich bereits in der Kreisbahn befand. Es kam zur Kollision, wodurch der Wetteraner auf die Fahrbahn stürzte. Er verletzte sich leicht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

