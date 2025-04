Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 07.04.2025- Inbrandsetzen eines Zeitungsstapels

Peine (ots)

Ilsede,Gerhard-Lukas-Straße 11, 05.04.2025, gegen 05:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen geriet ein Zeitungsstapel in einer Bushaltestelle in Brand. Die Zeitungen wurden dabei vollständig zerstört. An der Bushaltestelle sind keine Schäden entstanden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Peine(05171999-0) in Verbindung zu setzen.

