Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen- Rotlicht missachtet

Gevelsberg (ots)

Leicht verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall am 19.06.2025 gegen 18:05 Uhr im Kreuzungsbereich Eichholzstraße/ Wittener Straße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 85-jähriger aus Wetter mit ihrem PKW der Marke Renault die Eichholzstraße in Fahrtrichtung Berchemallee und fuhr bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger aus Nachrodt-Wiblingwerde mit seinem PKW Ford von der Wittener Straße in den Kreuzungsbereich ein. Seine Ampel zeigte dabei Grünlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Beide Personen kamen in nahegelegene Krankenhäuser. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell