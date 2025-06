Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Hund springt gegen Fahrrad- Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hattingen (ots)

Leicht verletzt wurde ein 43- jähriger aus Essen am 16.06.2025, gegen 18:40 Uhr, bei einem Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Hund. Nach ersten Erkenntnissen war der Essener mit seinem Fahrrad auf dem Radweg Am Kempel in Fahrtrichtung Hattingen-Niederwenigern unterwegs. Plötzlich lief ein Hund auf den Gehweg und sprang seitlich gegen das Fahrrad. Der Essener verlor dadurch die Kontrolle, stürzte und verletzte sich leicht. Ermittlungen ergaben, dass sich der Hund von der Leine gerissen hatte, weggelaufen und deswegen alleine auf dem Radweg unterwegs war. Der Hundebesitzer konnte ermittelt werden und erschien an der Unfallstelle.

