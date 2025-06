POL-EN: Gevelsberg: Unfall mit über 2,3 Promille verursacht- geparkten PKW beschädigt

Gevelsberg (ots) - Am Samstag, den 14.06.2025 gegen 17.10 Uhr verlor die Geschädigte ihren Spindschlüssel im Schwimmbad Schwimm In. Als sie zu ihrem Spind zurückkehrte, fand sie diesen geöffnet vor. Aus dem Spind wurden zwei Mobiltelefone sowie ein Kinderrucksack entwendet. Der oder die unbekannten Täter konnten nach Tatausführung unerkannt flüchten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

