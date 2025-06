Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Verkehrsunfallflucht mit über 2,2 Promille- Blutprobe und Führerscheinsicherstellung

Gevelsberg (ots)

Am 13.6.2025 gegen 21:50 Uhr kam es auf der Teichstraße in Gevelsberg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 48-jährige aus Gevelsberg mit ihrem PKW der Marke Hyundai beim Einparken gegen einen PKW der Marke Audi. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Vorfall und erkannte, dass sich die 48-jährige von der Unfallstelle entfernte. Sie informierte umgehend die Polizei. Kräfte der Polizei konnten die Gevelsbergerin an ihrer Wohnanschrift antreffen. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Das Gerät zeigte einen Wert von über 2,2 Promille. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell