Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Lkw darf nach Kontrolle nicht weiterfahren

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Da war die Fahrt erst einmal beendet: Polizeibeamte zogen am Freitagvormittag auf der Autobahn 6 einen Lkw aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle fiel den Ordnungshütern auf, dass an mehreren Achsen des Aufliegers die Bremsen nicht mehr funktionsfähig waren. Zum einen fehlten teilweise die Bremsklötze, und zum anderen waren an der zweiten und dritten Achse die Bremsscheiben defekt. Eine Blockade an der Bremseinrichtung hatte der Fahrer wohl dadurch "behoben", indem er den Bremszylinder der mittleren Achse einfach abgeklemmt hatte, wodurch die Bremse nicht mehr auslöste. Die Polizisten untersagten dem 58-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Gespann, bis die Schäden behoben sind. Wegen der Verstöße müssen sich jetzt sowohl der Brummifahrer als auch die Spedition rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

