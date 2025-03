Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Trick Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann wandte sich am frühen Sonntagmorgen an eine Polizeistreife in der Riesenstraße. Der Grund: Ein Unbekannter hatte ihm den Geldbeutel gestohlen. Wie der 50-Jährige den Beamten mitteilte, sprach ihn gegen 4 Uhr ein etwa 20-jähriger Mann an und bat darum, Kleingeld gewechselt zu bekommen. Als der Mitteiler schließlich seinen Geldbeutel herausholte, nahm ihm der Täter das Portemonnaie aus der Hand und rannte in Richtung Messeplatz. Laut den Angaben des 50-Jährigen hatte er einen vierstelligen Geldbetrag in seiner Börse. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

