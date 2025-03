Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Räuber

Wegen eines Raubes ermittelte die Polizei am Donnerstagabend am "Vogelgesang". Ein 23-Jähriger meldete gegen 21 Uhr, dass er soeben überfallen worden sei. Nach seinen Angaben forderte ein Unbekannter von ihm die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Hierbei hielt der Angreifer ein Messer in der Hand. Der 23-Jährige händigte dem Täter einen Geldbeutel und sein Mobiltelefon aus, worauf sich der Mann aus dem Staub machte. Laut Beschreibung war der Räuber ungefähr 1,90 Meter groß, hatte einen langen schwarzen Bart und schwarze Haare. Er hatte eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war der Mann mit einem braunen Oberteil mit Kapuze sowie Jeans. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

