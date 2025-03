Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Stange geschlagen oder nur gedroht?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich "Opelkreisel" unterwegs waren und zwischen 19 und 20.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben. Konkret geht es um einen Streit zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Passanten, bei dem auch eine Eisenstange eingesetzt worden sein soll. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen.

Zunächst hatte der Zeuge gegen 19 Uhr telefonisch gemeldet, dass am Opelkreisel ein Lkw so abgestellt wurde, dass der Gehweg blockiert werde. Mit dem Mann wurde vereinbart, dass er Lichtbilder von der Parksituation fertigt und diese elektronisch übermittelt.

Eine gute Stunde später meldete sich der Mitteiler jedoch erneut. Diesmal gab er an, dass er mit dem Lkw-Fahrer in Streit geraten sei und nun die Hilfe der Polizei benötige. Eine Streife rückte aus und traf den 47-Jährigen vor Ort an. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er von dem Lkw-Fahrer mit einer Eisenstange geschlagen worden sei. Sichtbare Verletzungen hatte er nicht.

Eine Rücksprache mit dem Lkw-Fahrer ergab, dass er von dem Passanten durch lautes Klopfen an der Fahrzeugtür geweckt worden war. Aus Angst vor dem Unbekannten habe er sich die Eisenstange gegriffen und wollte den Mann damit verscheuchen. Einen Schlag mit der Stange bestritt der 60-Jährige jedoch.

Weil der Lkw-Fahrer nach Alkohol roch, wurde er zum Atemtest gebeten. Das Testgerät zeigte einen Wert von 2,14 Promille an. Die Fahrzeugschlüssel wurden deshalb sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Die weiteren Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Körperverletzung dauern an. Für Zeugenhinweise zu den Abläufen vor Ort sind die Ermittler dankbar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell