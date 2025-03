POL-PPWP: Aggressive Kundin

Kaiserslautern (ots) - Gleich mehrere böse Überraschungen erlebte ein Stadtbewohner am Freitagmorgen im Fliederweg. Als der Mann gegen 9 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass die Fahrertür offen stand. Als er das Auto am Vorabend, gegen 18 Uhr, am Straßenrand parkte, war die Tür noch geschlossen. Am Morgen dann war aber der Innenraum des Pkw durchwühlt und es fehlten zwei Geldbeutel sowie ein Handy. In den ...

