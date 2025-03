Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgebucht

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere böse Überraschungen erlebte ein Stadtbewohner am Freitagmorgen im Fliederweg. Als der Mann gegen 9 Uhr zu seinem Auto kam, bemerkte er, dass die Fahrertür offen stand. Als er das Auto am Vorabend, gegen 18 Uhr, am Straßenrand parkte, war die Tür noch geschlossen. Am Morgen dann war aber der Innenraum des Pkw durchwühlt und es fehlten zwei Geldbeutel sowie ein Handy. In den Portemonnaies befanden sich neben Bankkarten und Ausweisdokumenten auch ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag. Damit aber leider nicht genug: Als der Senior seine Hausbank anrief, um die EC-Karte sperren zu lassen, teilte der Mitarbeiter ihm mit, dass bereits über 700 Euro vom Konto des Mannes abgehoben wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |kfa

