Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall durch unzureichend gesichertes Fahrzeug

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 12.10 Uhr, parkte die 74-Jährige ihren PKW in Sonneberg auf dem Schießhausplatz ab. Dabei vergaß sie offenbar, dass Fahrzeug gegen Wegrollen ordnungsgemäß zu sichern, sodass dieses dann eine Böschung herunterrollte und an der Schönen Aussicht an einem geparkten Pkw zum Stehen kam. Personen wurden nicht verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

