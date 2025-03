LPI-SLF: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke stiehlt Schmuck

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Sonntag, den 09.03.2025, gegen 20.00 Uhr meldete eine Zeugin, dass eine Tür des ehemaligen Krankenhauses in Neuhaus am Rennweg aufgebrochen wurde. Vor Ort stellten die Beamten eine aufgebrochene Tür zur Heizungsanlage der ehemaligen Klink fest. Nach ersten Erkenntnissen, wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden an der Tür. Laut Aussage der Zeugin, war die Tür am ...

