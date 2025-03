Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei trennt Streithähne

Kaiserslautern (ots)

Eine Streife der Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen auf eine Auseinandersetzung in der Martin-Luther-Straße aufmerksam. Die Beamten konnten beobachten, wie ein Mann auf sein Gegenüber zulief und ihm unvermittelt eine sogenannte "Kopfnuss" verpasste. Die Polizisten schritten sofort ein und unterbanden jeden weiteren Angriff. Der 37-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Der 26-jährige Geschädigte begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell