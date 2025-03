POL-PPWP: 41-Jähriger hält Polizei auf Trab

Kaiserslautern (ots) - Ein Mann wandte sich am frühen Sonntagmorgen an eine Polizeistreife in der Riesenstraße. Der Grund: Ein Unbekannter hatte ihm den Geldbeutel gestohlen. Wie der 50-Jährige den Beamten mitteilte, sprach ihn gegen 4 Uhr ein etwa 20-jähriger Mann an und bat darum, Kleingeld gewechselt zu bekommen. Als der Mitteiler schließlich seinen Geldbeutel herausholte, nahm ihm der Täter das Portemonnaie aus ...

