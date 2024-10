Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Jugendlicher durch Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmorgen (29.10.2024, gegen 9:30 Uhr) fuhr ein 46-jähriger Autofahrer in der Rottstraße vom Fahrbahnrand an und missachtete den Vorrang des auf der Straße fahrenden 15-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

