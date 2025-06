Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Wohnung- Hebelmarken an Wohnungstür

Hattingen (ots)

Zwischen dem 08.06.2025, 14:00 Uhr und dem 16.06.2025, 22:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Straße Rosental ein. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in die Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

