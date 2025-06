Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter/Gevelsberg: Sicherheit im Straßenverkehr an der Kita "Bullerbü" in Wetter und der Kita "Blauer Planet" in Gevelsberg

Wetter/Gevelsberg (ots)

Im Rahmen der NRW Initiative für mehr Sicherheit im Straßenverkehr fanden am vergangenen Montag (16.06.2025) landesweit einige Aktionen der Polizei statt. Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises führte unter anderem an der Kita "Bullerbü" Lasermessungen gemeinsam mit den Kindern durch. Hierbei konnten diese selbst gestaltete lachende oder traurige Smileys an die Verkehrsteilnehmenden verteilen - je nachdem ob die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h eingehalten oder überschritten wurde. So wurden die Autofahrerinnen und Autofahrer für ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr gelobt, aber es wurde auch klar ausgesprochen, wenn die Geschwindigkeit überschritten wurde. Die Gesprächsführung wurde von den Beamtinnen der Verkehrsunfallprävention unterstützt. Ergänzt wurde diese Maßnahme vor Ort durch eine Auffrischung vom sog. Bordsteintraining. Außerdem wurde das Thema Sichtbarkeit besprochen. Insgesamt haben 16 Kinder mitgewirkt. In zwei Gruppen wurden knapp 30 Fahrzeuge angehalten.

Ergänzend zu der oben genannten Aktion wurden am 18.06.2025 gezielte Kontrollen von Rückhaltesystemen und der Sicherung von Kindern in Fahrzeugen an der Kita "Blauer Planet" in Gevelsberg durchgeführt. Im Zeitraum von 07:30-09:30 Uhr konnten dort durch die Kräfte der Verkehrsunfallprävention circa 25 Fahrzeuge kontrolliert werden. leider war hier festzustellen, dass die meisten Kinder zwar "irgendwie" angeschnallt waren, bedauerlicherweise aber oftmals nicht richtig oder aber im falschen (zu groß oder zu klein) Sitz transportiert wurden. Der Schwerpunkt lag hier heute nicht auf dem Ahnden von Verstößen, sondern auf dem aufklärenden Gespräch.

