Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Hattingen (ots)

Am 20.06.2025, gegen 12:15 Uhr, befährt eine 37-jährige Hattingerin mit ihrem Fahrrad die Denkmalstraße in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße. Als sie beabsichtigt ihre Fahrt von der Straße auf den Bürgersteig zu verlagern, stürzt sie vermutlich aufgrund des Wechsels des Fahrbahnbelags ohne Fremdeinwirkung. Sie wird leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR.

