POL-MFR: (376) Kontrollaktionstag der Verkehrspolizei Nürnberg - zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Im Rahmen eines geplanten Kontrollaktionstags führten Beamte der Verkehrspolizei am Dienstag (08.04.2025) im Nürnberger Stadtgebiet dutzende Verkehrskontrollen durch. Die Polizisten registrierten hierbei zahlreiche Ordnungswidrigkeiten und Straftaten.

In der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr waren Einsatzkräfte in Streifenwägen sowie uniformiert und zivil auf Polizeirädern in ganz Nürnberg unterwegs und richteten im Bereich der Innenstadt mehrere Kontrollstellen ein. Mit dieser konzertierten Kontrollaktion zielten die Beamten darauf ab, gefahrenträchtiges Verhalten von Pkw- und Fahrradfahrern unter die Lupe zu nehmen und konsequent zu ahnden.

In diesem Zusammenhang leiteten die Polizisten gegen mehrere Personen Ermittlungen ein, da deren Fahrzeuge augenscheinlich getunt waren. In zwei Fällen waren Pedelecs mit einem Gasgriff versehen. Dadurch war es den Fahrern möglich, das Rad fortzubewegen, ohne dabei in die Pedale treten zu müssen. In einem weiteren Fall war ein Fahrrad mutmaßlich mit einem leistungsstarken 750 Watt Motor ausgestattet.

Im Zuge ihrer Kontrolltätigkeit deckten die Streifen zudem über 100 weitere Verkehrsverstöße auf. Hierbei lag das Augenmerk einerseits auf Radfahrern, die etwa auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone unterwegs waren, bei rot über die Ampel fuhren oder ihr Handy während der Fahrt benutzten.

Andererseits mussten die Polizisten auch zahlreiche Pkw-Fahrer beanstanden, die unter anderem auf dem Geh- oder Radweg oder in Feuerwehrzufahrten parkten, selbst nicht angeschnallt waren oder ihre Kinder unzureichend gesichert hatten.

