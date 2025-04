POL-MFR: (375) Brände im Nürnberger Norden - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.04.2025) brach ein Mann in ein Mehrfamilienhaus in der Nürnberger Südstadt ein. Eine zivile Streifenbesatzung beobachtete dies und nahm den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Gegen 03:30 Uhr beobachtete eine zivile Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einen Mann, welcher sich verdächtig an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses in der ...

