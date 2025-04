POL-MFR: (373) Mutmaßlicher Kellereinbrecher festgenommen

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag (09.04.2025) entwendete ein 17-Jähriger in einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt eine Umhängetasche. Der Ladendieb verletzte bei der Festnahme einen Polizeibeamten. Ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes in der Karolinenstraße bemerkte gegen 13:50 Uhr einen Jugendlichen, der das Geschäft mit einer ...

