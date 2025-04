Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (370) Einbrüche in mehrere Schulen - Tatverdächtiger ermittelt

Zirndorf (ots)

Wie mit Meldung 71 berichtet, brachen in der Nacht von Dienstag (21.01.2025) auf Mittwoch (22.01.2025) Unbekannte in die Grund-, Mittel- und Realschule in Langenzenn (Lkrs. Fürth) ein und verursachten hohen Sachschaden. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 05:45 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den drei Schulen im Klaushofer Weg in Langenzenn. In den Gebäuden beschädigten die Einbrecher weitere Türen und brachen mehrere Schränke sowie Getränkeautomaten auf. Hierdurch verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von gut 30.000 Euro. Zudem entwendeten die Unbekannten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. In diesem Zusammenhang gelang es nun, anhand einer am Tatort gesicherten DNA-Spur, einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Der 42-jährige Mann, welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Die Ermittlungen zur Ergreifung des Tatverdächtigen werden weiterhin von der Polizeiinspektion Zirndorf geführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell