POL-MFR: (369) Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenfahrzeugs

Nürnberg (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen (09.04.2025) ereignete sich im Nürnberger Osten ein Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und einem Pkw. Eine Insassin zog sich hierbei Verletzungen zu.

Gegen 05:00 Uhr befuhr das Streifenfahrzeug die Äußere Sulzbacher Straße in südwestlicher Richtung. Der Fahrer eines Fiat fuhr auf der Welserstraße in Richtung Südwesten. An der Kreuzung Äußere Sulzbacher Straße/Welserstraße fuhr der Fahrer des Polizeifahrzeugs mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw.

Die Beifahrerin des Fiat erlitt bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde nach Behandlung durch das BRK in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf. Sie leiteten gegen den Fahrer des Streifenwagens ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls ein.

Erstellt durch: Janine Mendel

