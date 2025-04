POL-MFR: (366) Pkw abgebrannt - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (09.04.2025) brach ein Mann in eine Gaststätte in Nürnberg-Tullnau ein und löste dabei einen Alarm aus. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen noch im Gebäude einen Tatverdächtigen fest. Gegen 05:10 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in eine Gaststätte Am Tullnaupark ein. ...

