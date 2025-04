Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (365) Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (09.04.2025) brach ein Mann in eine Gaststätte in Nürnberg-Tullnau ein und löste dabei einen Alarm aus. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen noch im Gebäude einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 05:10 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in eine Gaststätte Am Tullnaupark ein. Mehrere alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost umstellten daraufhin das Anwesen und bemerkten dabei eine aufgebrochene Tür. Als die Polizisten anschließend den Innenraum betraten, stießen sie dort auf einen 36-jährigen Mann. Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest, brachten ihn zur Dienststelle und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er im weiteren Verlauf dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen und führte unter anderem eine Spurensicherung am Tatort durch. Unterdessen hat das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 36-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler / mc

