Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (364) Streit löste Polizeieinsatz in Schwarzenbruck aus

Altdorf b. Nürnberg (ots)

Die Mitteilung über einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau, bei dem es zu einer Schussabgabe gekommen sein soll, führte am Dienstagabend (08.04.2025) zu einem Polizeieinsatz in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land). Einsatzkräfte nahmen einen 63-jährigen Mann in Gewahrsam.

Die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei wurde am frühen Abend darüber informiert, dass es in einem Wohnanwesen in der Robert-Bosch-Straße zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau gekommen sei. In dessen Verlauf habe der Mann die Geschädigte mit einer Schusswaffe bedroht und einen Schuss in ihre Richtung abgegeben. Verletzt wurde hierbei niemand. Danach habe sich der Mann in seine Wohnung begeben.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Altdorf b. Nürnberg und der Verkehrspolizei Feucht zogen zunächst Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos (USK) der Bayerischen Bereitschaftspolizei hinzu und banden im weiteren Verlauf Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sowie der Verhandlungsgruppe ein.

Gegen 19:10 Uhr nahmen die Polizisten den 63-Jährigen widerstandslos fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher. Da sich der merklich alkoholisierte Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell