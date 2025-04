Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (372) Jugendlicher Ladendieb verletzte Polizeibeamten bei Festnahme

Nürnberg (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag (09.04.2025) entwendete ein 17-Jähriger in einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt eine Umhängetasche. Der Ladendieb verletzte bei der Festnahme einen Polizeibeamten.

Ein Mitarbeiter des Bekleidungsgeschäftes in der Karolinenstraße bemerkte gegen 13:50 Uhr einen Jugendlichen, der das Geschäft mit einer Umhängetasche, ohne diese zu bezahlen, verließ. Auf Ansprache reagierte der Ladendieb nicht, sondern versuchte zu fliehen. Dem Mitarbeiter gelang es, den Jugendlichen, obwohl dieser ein Taschenmesser zog, bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Eine Bedrohung des Mitarbeiters fand nicht statt, vielmehr versuchte der 17-Jährige, sich selbst zu verletzen.

Die eintreffenden Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte forderten den 17-Jährigen unter Vorhalt der Schusswaffe auf, das Taschenmesser niederzulegen. Diesem kam der Jugendliche nach und legte sich auf den Boden. Bei der anschließenden Festnahme wehrte er sich vehement, indem er versuchte, sich aus den Griffen der Polizisten zu winden und zu fliehen. Die Polizeibeamten mussten den Beschuldigten schlussendlich an den Händen und Beinen fesseln, um ihn festnehmen zu können. Aufgrund seines psychischen Zustandes brachten die Beamten den Jugendlichen in einer Fachklinik unter.

Ein 27-jähriger Polizist verletzte sich bei der Fesselung leicht am Knie, war aber weiterhin dienstfähig.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls mit Waffen, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 17-Jährigen ein.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell