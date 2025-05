Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Am Montag kam es gegen 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Emsstraße in Salzbergen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte das Hinterrad einer Radfahrerin. Die Frau kam nicht zu Fall, zog sich jedoch eine leichte Verletzung am Bein zu. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der beteiligte Pkw-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer 05976/948550 zu melden.

