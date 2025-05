Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Straßenlaterne in Brand geraten

Twist (ots)

Am Mittwoch, den 30. April 2025, wurde der Polizei gegen 23:26 Uhr ein Brand einer Straßenlaterne in der Straße Alt-Rühlertwist gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Laterne in Brand. Die Feuerwehr Twist war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand zügig löschen. Personen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

