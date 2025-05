POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht auf der Haselünner Straße

Schüttorf (ots) - Am 10. Mai wurde zwischen 9 und 11 Uhr ein auf dem Parkplatz des FC Schüttorf 09 e.V. an der Salzberger Straße abgestellter Volvo XC90 durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

