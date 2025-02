POL-PDNR: Brand eines Carport

Ockenfels (ots) - Im Zeitraum vom 07.02.-14.02.2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Garage in der Straße Blumenau in Ockenfels. Die Täter brachen die Garage unter enormer Kraftanstrengung auf und entwendeten mehrere dort gelagerte Reitutensilien. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ Polizeiinspektion Linz am Rhein Am Konvikt 1 53545 ...

