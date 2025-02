Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Handyraub in Regionalexpress durch couragierten Zeugen verhindert

Rheinbrohl (ots)

Am Freitagmittag (14.02.2025) kam es zu einem Raubversuch in einem Regionalexpress in Höhe der Ortschaft Rheinbrohl. Der 30-jährige Geschädigte saß in der Bahn und tippte unbedacht auf seinem Smartphone, als der 26-jährige Tatverdächtige plötzlich aufstand, sich mittels eines roten Stofftuchs maskierte und begann auf sein Opfer einzuschlagen. Der Tatverdächtige aus der Verbandsgemeinde Bad Hönningen forderte hierbei die Herausgabe des Smartphones. Auf die Situation wurde ein weiterer Fahrgast, ein 32-Jähriger Mann aus Neuwied, aufmerksam und griff ein. Er schubste den Angreifer weg, woraufhin dieser beim Öffnen der Türen die Flucht ergriff.

Durch die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Linz konnte der Tatverdächtige in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Er leistete sowohl bei der Festnahme, als auch anschließend im Gewahrsam erheblichen Widerstand. Weil der alkoholisierte Tatverdächtige nach den Beamten trat und schlug, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in mehreren Strafverfahren zu verantworten haben.

