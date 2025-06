POL-BI: 2. gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mann in Espelkamp lebensgefährlich verletzt - Zeugenaufruf zu vorangegangener Auseinandersetzung, MK Lenker

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Donnerstag, 05.06.2025, auf Höhe einer Schule, sucht die Polizei eine junge Fußgängerin sowie Zeugen. Am Mittwoch, 11.06.2025, erschien eine 61-jährige Bielefelderin auf der Polizeiwache am Kesselbrink und zeigte einen Unfall an. Sie war an dem Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, mit einem grauen Pedelec die ...

