Polizei Bielefeld

POL-BI: Junge Fußgängerin nach Unfall mit verletzter Pedelec-Fahrerin gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem Unfall am Donnerstag, 05.06.2025, auf Höhe einer Schule, sucht die Polizei eine junge Fußgängerin sowie Zeugen.

Am Mittwoch, 11.06.2025, erschien eine 61-jährige Bielefelderin auf der Polizeiwache am Kesselbrink und zeigte einen Unfall an. Sie war an dem Donnerstag, gegen 07:50 Uhr, mit einem grauen Pedelec die Ravensberger Straße vom Niedermühlenkamp kommend in Richtung Helmholtzstraße gefahren. Auf Höhe der Schule sei unvermittelt vor ihr eine junge Frau, die nur auf ihr Handy geschaut habe, auf die Straße getreten. Die Pedelec-Fahrerin habe gebremst und versucht, der Fußgängerin auszuweichen, wobei sie zu Fall kam. Obwohl es auch zu einem Kontakt mit der Fußgängerin kam, soll diese ihren Weg fortgesetzt haben, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Bielefelderin in ein Krankenhaus.

Bei der Gesuchten soll es sich um eine 16- bis 17-jährige Frau mit blonden Haaren handeln. Sie war mit einem hellen Blouson und einer schwarzer Hose bekleidet und hielt ein schwarzes Handy in der Hand.

Die Polizei bittet die Fußgängerin sowie Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

