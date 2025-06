POL-BI: Auf regennasser Fahrbahn in die Leitplanke

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sieker- Ein Dieb griff am Dienstag, 10.06.2025, in eine fremde Handtasche und machte Beute. Eine 44-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 17:00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Schweriner Straße auf. Offensichtlich entwendete währenddessen ein unbekannter Täter ihre Geldbörse. Nachdem die Bielefelderin den Laden verlassen hatte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche offen war und das Portemonnaie fehlte. Zeugenhinweise nimmt das ...

