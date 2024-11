Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Am Montag, 04. November, versuchten zwei Männer in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Sadelhof" einzubrechen. Gegen 18.40 Uhr hörte der Hausbesitzer verdächtige Geräusche aus dem Garten. Er schaute die Videoaufzeichnungen seiner Überwachungskamera an und erkannte zwei Männer, welche sich auf seinem Grundstück aufhielten. Als er Nachschau hielt, konnte er keine Personen mehr antreffen. Er bemerkte jedoch Hebelmarken an seiner Terrassentür. Zudem war der Bewegungsmelder am Haus gewaltsam entfernt worden. In das Wohnhaus gelangten die Täter nicht. Der Sachschaden an der Terrassentür und dem Bewegungsmelder wird auf 350 Euro geschätzt. Beide Täter waren männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt und hatten kurze, dunkelblonde Haare. Ein Täter war mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Jeans bekleidet. Er trug schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Der zweite Täter trug eine dunkelblaue Jacke, hellblaue Jeans und dunkle Schuhe, ebenfalls mit weißer Sohle. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (rs)

