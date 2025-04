Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Farbschmierereien in Osnabrück- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend wurden in Osnabrück mehrere Farbschmierereien mit verbotenen Symbolen und Texten entdeckt.

Die Taten ereigneten sich an verschiedenen Orten in der Eversburg, Landwehrstraße und Römerbrücke. Auf Straßen und Brücken wurden Symbole und Schriftzüge in verschiedenen Farben aufgebracht.

Der Staatschutz der Polizei hat die Ermittlungen inzwischen aufgenommen. Nun suchen die Beamten Zeugen oder Mitwisser, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Die Hinweise werden unter 0541/327-3403 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell