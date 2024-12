Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Winterzauber beim Löschzug Haßlinghausen

Wie bereits im Vorjahr lädt der Löschzug Haßlinghausen am kommenden Samstag von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr auch in diesem Jahr zum Winterzauber am Gerätehaus in Haßlinghausen ein. Dort trifft man sich auf einen Plausch bei Glühwein, heißer Waffel und Leckerem vom Grill. Dabei kann man sicherlich auch einen Blick in die Einsatzfahrzeuge werfen. Auch die Kleinsten werden ihren Spaß haben und mit Tretautos fahren können oder sich in ein Feuerwehrauto setzen und vielleicht sogar mal eine Runde mitfahren. Der Löschzug Haßlinghausen freut sich auf den Besuch vieler Interessierter.

