Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Verkehrsunfall in Niedersprockhövel

Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 14:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Wuppertaler Straße alarmiert. Der Meldung nach sollte ein Fahrzeug in eine Mauer gefahren sein. Ausgegangen wurde von zwei betroffenen Personen. Vor Ort stellte sich die Lage wie folgt dar: Ein Pkw war rückwärts gegen eine Mauer geprallt. Die nach ersten Erkenntnissen unverletzte Beifahrerin wurde durch die Feuerwehr betreut und das Fahrzeug gegen weitere Bewegungen gesichert. Der Fahrer lag in unmittelbarer Nähe auf einem Tankstellengelände und wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst notärztlich versorgt. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Unfallfahrzeug in einen sicheren Bereich versetzt.

Der Einsatz endete für die 13 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach 30 Minuten.

