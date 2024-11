Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rettet Person aus Wohnung

Sprockhövel (ots)

Aufgrund einer sichtbaren Rauchentwicklung im 3 Geschoss eines Wohnhauses wurde am Montag gegen 20.20 Uhr die Feuerwehr Sprockhövel alarmiert. Vermutet wurde, dass noch eine Person in der Wohnung war. Die Feuerwehr verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zutritt zur Wohnung und fand den Bewohner schlafend vor. Dieser wurde dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung und zum anschließenden Transport in ein Krankenhaus übergeben. Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Dieser wurde von den Einsatzkräften ausgeschaltet. Das angebrannte Essen wurde entfernt und die Wohnung gelüftet. Durch die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Einsatzende war gegen 21.40 Uhr. Im Einsatz waren 31 Kräfte der Feuerwehr sowie 6 Fahrzeuge.

