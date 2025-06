Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Sachbeschädigung an Bankfiliale- Scheiben eingeworfen und Graffiti gesprüht

Schwelm (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an Fensterscheiben einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Schwelm kam es zwischen dem 22.6.2025, 17:00 Uhr und dem 23.6.2025, 7:15 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Fensterscheiben der Bankfiliale, indem sie die Doppelverglasung mit Pflastersteinen beschädigten. Zudem wurde ein circa 4 × 1 m großes Graffiti aufgesprüht. Aufgrund der Spuren deutet vieles daraufhin, dass es sich nicht um einen Einbruchsversuch gehandelt hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333-9166-2100 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell