POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Germersheim (ots) - Am heutigen Nachmittag gegen 13:30 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge von einem unbekannten Mann im Bereich eines Supermarktes in der Posthiusstraße in Germersheim angesprochen. Der Mann versprach dem Jungen eine "Überraschung" und versuchte, ihn in eine Toilette zu locken. Hierbei gelang es dem Jungen Aufmerksamkeit zu erregen, so dass der ...

