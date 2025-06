POL-PDLD: Brand in Lebensmittelmarkt

Landau (ots) - Am 11.06.2025, gegen 22 Uhr, kam es am Landauer Busbahnhof in der Maximilianstraße zu einer Bedrohungssituation zum Nachteil eines Busfahrers der QNV. Ein 18-jähriger Fahrgast versuchte mit dem Bus in Richtung Rheinzabern zu fahren und konnte hierbei kein gültiges Ticket vorweisen. In der Folge kam es zu einer Auseinandersetzung und der 18-jährige zeigte sich wiederholt aggressiv, versuchte den ...

mehr