Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Verbandsgemeinde - Zeugen gesucht

Jockgrim (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, den 11.06.25, kam es zu einem Einbruch in die Verbandsgemeindeverwaltung in Jockgrim.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch ein Fenster im Erdgeschoss Zugang ins Gebäudeinnere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth, unter der Rufnummer 07271-92210, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K45@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden.

