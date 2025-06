Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Brände - Zeugen gesucht

Steinweiler (ots)

In der Nacht auf Dienstag, den 10.06.2025, kam es auf einem Privatgrundstück im Buchenweg in der Ortsgemeinde Steinweiler zu zwei Bränden.

Gegen 01:00 Uhr geriet im Garten des Anwesens zunächst ein Stapel aus Holzscheiten in Brand. Nachdem das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte, gerieten unweit der ersten Brandausbruchstelle gegen 04:00 Uhr mehrere in einem Gartenhaus gelagerte Holzscheite ebenfalls in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf das hölzerne Gartenhaus konnte durch das schnelle Eingreifen der Anwohner jedoch verhindert werden.

Die Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird jedoch von Brandstiftung ausgegangen.

Bei den Bränden dürfte ein Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages entstanden sein. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth, unter der Rufnummer 07271-92210, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch direkt per E-Mail, unter KILandau.K41@polizei.rlp.de, an die Kriminalpolizei Landau übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell